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Агентство новостей Доступ 1 5 марта 2017 года, 11:10

Сильный паводок угрожает 34 населенным пунктам Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области сложная паводковая ситуация ожидается в 34 населенных пунктах – сейчас региональное МЧС готовится к борьбе с половодьем, которое обещает быть весьма обильным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Весенний паводок 2017 года на Южном Урале ожидается сложный – осадков в минувшие осень и зиму выпало много, почва хорошо увлажнена.

«Половодье на Южном Урале обычно проходит в апреле-мае, с двумя пиками: первый – во второй декаде апреля, второй, связанный с началом таяния снега в горах, в первой декаде мая. Осложнения обстановки возможны в случае обильных осадков (наложение сроков дождевого паводка и второго пика половодья). Динамика развития обстановки в ближайшее время будет определяться температурным режимом и количеством осадков», – рассказали в МЧС.

Осложнение паводковой ситуации возможно на территории 34 населенных пунктов. Затороопасная обстановка прогнозируется в Ашинском, Брединском, Варненском районах и Троицке.

В Кыштыме ждут прихода «большой воды»

На территориях, наиболее подверженных половодью, проводятся выездные заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Для предупреждения ЧС, защиты мостов, гидротехнических сооружений и населенных пунктов от подтоплений спланировано ослабление льда, в том числе взрывные работы, чернение, распиловки.

Добавим, что паводковая обстановка находится на особом контроле главы региона, областного правительства, заинтересованных служб и ведомств.

Напомним, летом 2013 года от сильного наводнения пострадали Варненский, Нагайбакский, Карталинский, Чесменский и Кизильский районы. Вторая волна весеннего паводка неоднократно подтапливала частный сектор в горнозаводской зоне, южных и северных муниципальных районах.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области

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Теги: весенний паводок, половодье, гу мчс по челябинской области
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