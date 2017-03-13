За один вечер на сцене Челябинской филармонии выступят почти все ее солисты и коллективы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Во вторник, 14 марта, в Челябинске будут отмечать тройной юбилей композитора и пианиста Владимира Ошерова – за один вечер на сцене зала Прокофьева выступят почти все солисты и коллективы филармонии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Владимиру Ошерову исполнится 65 лет, 45 из них посвящено служению музыке. Десять последних он работает заместителем генерального директора филармонии по творческим вопросам. Знаменательную дату именинник встретит, как и положено творческому человеку, на сцене. Юбилейный вечер «Я верю в любовь» он проведет в окружении коллег, друзей и слушателей.

В программе концерта – его авторский цикл песен на стихи Сергея Есенина. Новые произведения исполнят оркестр «Классика», Челябинский камерный хор и солисты – Наталья Кралина (Воронкина) и Екатерина Берсенева. Выйдут на сцену вокальный ансамбль DV SHOW, Уральский духовой оркестр под руководством Игоря Ежова, вокалисты Алина Анищенко, Ольга Печерских, Екатерина Иванкова, инструменталисты Наталья Гущина (фортепиано), Ольга Смоленская (скрипка), Анастасия Полумогина (саксофон), Виктор и Владимир Риккеры (ударные, контрабас), Николай Ищенко (баян). В концерте примут участие и детские коллективы: камерный оркестр «Молодая Классика», капелла мальчиков «Созвучие», ансамбль девочек «Акварель».

Начало концерта – в 18.30.