За хранение гранатомета и пулемета в Коркино осужден торговец оружием

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области вынесен приговор местному жителю за хранение оружия – ФСБ обнаружило у него гранатомет, пулемет и многое другое, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФСБ региона.

В феврале 2016 года контрразведчики изъяли у мужчины 40-миллиметровый подствольный гранатомет ГП-25, запчасти от пулемета югославского производства «М-53», автомат, переделанный под боевую стрельбу из макета Калашникова, около 500 граммов охотничьего пороха. При этом разрешения на хранение оружия у мужчины не было.

Владелец арсенала сознался, что оружие предназначалось для дальнейшего сбыта, а также признал вину и активно сотрудничал со следствием.

Коркинский городской суд приговорил местного жителя к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года четыре месяца и штрафу в размере 110 тыс. рублей.

Фото пресс-службы УФСБ по Челябинской области