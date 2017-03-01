В магазине не нальют, а за мусор в лесу накажут – изменения в законах с 1 марта 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С марта 2017 года в России вступает в силу ряд законов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В МАГАЗИНЕ БОЛЬШЕ НЕ НАЛЬЮТ

Магазинам, торгующим спиртным в розницу, отныне законодательно запрещено одновременно оказывать и услуги общепита. То есть придется выбирать – либо торговля, либо продажа в розлив – с 31 марта для каждого вида деятельности вводится отдельная лицензия, уточняет «Российская газета». То есть купить бутылку «горячительного» и тут же ее употребить будет нельзя.

Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции выдает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Размер государственной пошлины за выдачу розничной лицензии составляет 65 тыс. рублей.

Этим же нормативным актом вводятся и другие ограничения. В частности, использование незарегистрированного оборудования для производства этилового спирта (мощностью более 4 тыс. декалитров в год) повлечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 100 до 150 тыс.

НОВЫМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКАМ ПОМОГУТ ЛЬГОТНЫМИ КРЕДИТАМИ

С марта в пилотном режиме стартует проект по льготному кредитованию получателей дальневосточного гектара. Снижение процентной ставки по целевым беззалоговым, безналичным потребительским кредитам достигнет 8-10% годовых.

Индивидуальным заемщикам кредиты будут предоставляться до пяти лет на сумму до 600 тыс. рублей. По коллективным заявкам –до восьми лет на сумму до 3 млн. Деньги будут целевыми – на обустройство участка земли, что подразумевает приобретение в рассрочку сборных щитовых домов, мебели, теплиц, сельскохозяйственной техники, инструментов, стройматериалов, любых необходимых товаров – и не «живыми». Все расчеты в системе будут проводить в безналичном порядке. Исполнители программы – Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) и «Почта Банк».

Напомним, что с 1 февраля 2017 года для всех без исключения граждан страны открыт прием заявок на получение гектара земли в пяти регионах Дальнего Востока.

ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить дальневосточный гектар

ЗАЩИТНИКОМ ЛЕСА СТАНЕТ КАЖДЫЙ

С марта 2017 года каждый, кто проживает около леса или пользуется его территорией, должен заботиться о противопожарной безопасности. Это касается органов власти, предпринимателей и обычных жителей. После того как растает снег, им придется очищать участок от сухих веток, валежника и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса. Или оградить лес от своей собственности противопожарным барьером шириной не менее 0,5 метра.

Закон вступил в силу, и как его исполнять, придется думать на местах, в том числе с учетом отдельных ситуаций: если, например, около леса живет одинокая бабушка, кто за нее будет убирать валежник или платить за ограждения.

Информация подготовлена с использованием

материалов «Российской газеты»