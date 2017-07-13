ВНИМАНИЕ. Южноуральцев приглашают стать волонтерами на 75-летии Сталинградской битвы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральцев приглашают стать волонтерами на 75-летии Сталинградской битвы – все желающие могут принять участие в организации праздника в Волгограде, а также помочь в создании фотографий, видеоинтервью и проведении исторических квестов в своих регионах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой пресс-службу Минобрнауки Челябинской области.

«В этом году Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" проведет множество мероприятий, которые стартуют на территории нашей страны в середине июля и завершатся 2 февраля», – рассказал заместитель министра Вадим Бобровский.

Каждый сможет лично познакомиться с героями Сталинградской битвы – провести с ними фотосессию, записать видеоинтервью или просто помочь по хозяйству. Встречи с ветеранами начинаются уже 17 июля. В сентябре будет проведен конкурс и отобраны лучшие добровольцы со всей страны для организации главного праздника, который пройдет 2 февраля 2018 года в Волгограде. Также в каждом регионе России будут проведены различные мероприятия, посвященные годовщине сражения.

По всей стране 2 февраля 2018 года будет организован исторический квест, посвященный событиям легендарного сражения. Его основой станут воспоминания ветеранов Сталинградской битвы, которые запишут уже в этом году.

Добавим, что 19 ноября, в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом, будет проведен бесплатный открытый просмотр исторического фильма.

Чтобы стать организатором этих мероприятий, необходимо связаться с руководителем организации «Волонтеры Победы» в своем регионе. Его контакты можно найти ЗДЕСЬ. Также нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и из личного кабинета отправить заявку на участие.