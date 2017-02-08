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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 17:02

Южноуральские школьники покажут свое мастерство проектного управления на PMCup


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском госуниверситете открывается чемпионат Российского движения школьников по проектному управлению на Кубок губернатора Челябинской области PMCup – победители получат денежные премии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках открытия участники познакомятся с требованиями к представляемым на первый тур проектам, а студенты кафедры экономики промышленности и управления проектами ЮУрГУ представят примеры разработанных проектов – призеров российского и международного уровня.

«Чемпионат проводится уже в восьмой раз, но впервые – под эгидой Российского движения школьников. Это позволило значительно расширить географический охват: на первый тур получено более 60 заявок от учебных заведений со всей Челябинской области», – отмечает организатор чемпионата Марина Литке.

Открытие – это официальный старт ряда конкурсных и обучающих мероприятий чемпионата: далее участникам до 24 февраля в рамках первого тура необходимо предоставить оргкомитету предварительное описание концепции проекта. По итогам отбора определятся команды, которые примут участие во втором туре. Во время данного этапа состоятся олимпиада по обществознанию, деловая игра «Рыночное развитие бизнеса», обучение школьников основам разработки проектов и проектного управления. Далее – подготовка заявленных проектов с учетом полученных во время второго тура знаний и защита работ перед членами жюри чемпионата, которая состоится 28 апреля 2017 года в конференц-зале «Сигма» ЮУрГУ.

По итогам чемпионата команды- призеры и их руководители получат денежные премии, а всем остальным участникам вручат дипломы, грамоты губернатора Челябинской области и министерства образования и науки Челябинской области, а также специальные ценные призы от партнеров чемпионата.

Открытие состоится 9 февраля, в 14.00,  на базе конференц-зала «Сигма» ЮУрГУ. Организаторы чемпионата – правительство Челябинской области, министерство образования и науки региона, ЮУрГУ, кафедра «Экономика и управление проектами» и Челябинское региональное отделение «РДШ».

Фото пресс-службы Управления молодежной политики Челябинской области

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Теги: челябинская область, юургу, кубок губернатора, одаренные дети
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