Челябинские депутаты предлагают продлить срок перехода на «умные кассы»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральские депутаты предлагают упростить бизнесу работу с контрольно-кассовой техникой – согласно федеральному закону до 1 июля 2017 года все предприниматели должны заменить всю старую ККТ на приборы нового образцастоимостью около 100 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На мартовском заседании ЗСО одобрило законодательные инициативы, призванные освободить ряд предпринимателей от использования онлайн-касс. Напомним, ранее вопрос обсуждался на заседании Общественной палаты Челябинской области.

Южноуральские депутаты выходят к федеральному законодателю с тремя предложениями. Во-первых, от обязанности применения «умных касс» предлагается освободить плательщиков патента и ЕНВД.

Во-вторых, срок внедрения контрольно-кассовой техники рекомендуется перенести на 1 марта 2018 года (согласно действующему законодательству до февраля прошлого года бизнесмены могли регистрировать ККТ старого образца, у которых фискальный блок памяти действует 13 месяцев. А значит, они имеют право выработать ресурс старой ККТ и только потом ее менять).

Наконец, третье предложение – предоставить право предпринимателям в отдаленных населенных пунктах, где нет средств связи, осуществлять расчеты без использования ККТ.

Напомним, федеральный закон обязывает бизнес до 1 июля 2017 года поменять старую контрольно-кассовую технику на новую, обеспечивающую передачу в налоговые органы фискальных данных в режиме онлайн. Депутаты отмечают очень высокую стоимость «умных» касс – до 100 тыс. рублей для одного рабочего места. В Челябинской области из 1 тыс. 289 населенных пунктов 1 тыс. 255 являются труднодоступными, либо лишенными средств связи и только 34 имеют население более 10 тыс. человек и концентрируют на своей территории более 80% бизнеса.