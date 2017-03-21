ВАЖНО. Общественная палата Челябинской области: «умные кассы» – идея хорошая, но воплощать ее пока рано

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С июля 2017 года бизнес Южного Урала не сможет пользоваться старой контрольно-кассовой техникой, которая не способна автоматически передавать информацию о совершенных покупках на «облако» Федеральной налоговой службы. И хотя в регионе зарегистрировано около 25 тыс. касс, новые аппараты пока приобрели только 3,5 тыс. юридических лиц и предпринимателей. ПРиведет ли это к закрытию магазинов и остановке работы малого бизнеса? Так ли просто приобрести новую технику? В проблеме разбиралась Общественная палата Челябинской области, собравшая за одним столом активных представителей бизнеса, налоговой службы, регионального Заксобрания и общественных организаций. «Жаркую» дискуссию выслушал корреспондент Агентства новостей «Доступ».

НОВЫЕ КАССЫ ДОЛЖЫ УПРОСТИТЬ ЖИЗНЬ

В этом уверен старший государственный налоговый инспектор контрольного отдела УФНС России по Челябинской области Никита Шпаковский. Собственно, для налоговой все это делалось и утверждалось. Он отметил, что новый порядок регистрации аппаратов вступил в силу еще 1 февраля 2017 года. С этого момента регистрировать можно только технику, адаптированную для работы в режиме реального времени. Применение новых кассовых аппаратов станет обязательным для бизнеса уже с 1 июля 2017 года.

«Каждый расчет в момент его совершения будет передаваться на сервер ФНС в режиме онлайн. Это позволит в автоматизированном режиме выявлять нарушения, исключит возможность незаконных манипуляций с выручкой, минимизировать общение с представителями налоговых органов. Кроме того, предприниматели смогут сэкономить на обслуживании техники, поскольку отменяется институт обязательного техобслуживания касс. Намного легче будет проходить и процедура фискализации – зарегистрировать аппарат можно будет в "Личном кабинете" на сайте ФНС», – отметил Шпаковский, добавив, что бизнесмены получат новый инструмент самоконтроля – операции по всем точкам будут «стекаться» в одно место и будут доступны в электронном виде.

Средняя цена нового кассового аппарата, по словам экспертов, колеблется от 20 до 30 тыс. рублей.

В налоговой говорят, что сейчас главное – обеспечить плановый и максимально комфортный переход на новые кассы. Для этого сотрудники ведомства проводят тематические встречи. С начала года в регионе состоялось 96 таких мероприятий.

Однако радужные перспективы омрачает суровая действительность. Начался ажиотаж, предприниматели кинулись покупать «законную» технику, но фирмы-продавцы затягивают сроки ее поставки, и что ожидаемо – искусственно повышают цены.

ПРОИСХОДИТ МОНОПОЛИЗАЦИЯ РЫНКА

На 20 марта 2017 года в Челябинской области зарегистрировано около 3,5 тыс. новых аппаратов. До 1 июля нужно успеть поменять как минимум 22 тыс. При этом ежедневно в регионе меняют 100-200 кассовых аппаратов. Для сравнения, в соседней Свердловской области зарегистрировано 40 тыс. кассовых аппаратов, и из них на сегодняшний день поменяли всего 10%.

Предприниматели в один голос заявляют, что опасаются к сроку не успеть. И дело даже не в стоимости аппаратов и специальных программ. Дело в том, что дилеры не могут поставлять столько техники, сколько необходимо южноуральским покупателям. А производитель новых касс в России всего один – ООО «Рик». И фирма, по словам участников круглого стола, конечно же, пользуется ситуацией, равно как и ее дилеры.

«Мы видим, что для покупателей не изменится ничего, за исключением того, что при их желании чеки будут дублироваться на личную электронную почту. Вопрос в другом – как это повлияет на работу бизнеса. Мы долго обсуждали этот законопроект, его реализацию, но к сожалению, мы не могли представить то, к чему все это привело. Я говорю о монополизации в этой сфере: мы видим ужасную ситуацию, когда представители бизнеса на территории РФ, оплатив фискальные накопители (главная часть нового кассового аппарата, которая как раз "подстроена" под налоговую. – Прим. АН "Доступ") для новых касс, не могут их получить с января!» – комментирует председатель Общественной палаты региона Олег Дубровин.

Очереди на фискальные накопители и высокую стоимость устройств подтвердили другие участники совещания. По словам представителя Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, в Челябинске стоимость накопителя доходит до 15 тыс. рублей. При этом бюджет от продажи этой техники не получает ничего.

Руководитель отдела продаж компании «СКБ Контур», которая занимается реализацией новых кассовых аппаратов, Артем Чабриков уверяет, что сейчас в наличии есть готовое оборудование – звони, плати и забирай. «Но запас его сокращается, мы раз в две недели привозим новое», – отметил участник круглого стола.

«На бизнес ложится большая нагрузка, и мы должны его поддержать. Не надо брать предоплату. Нужно привозить по заказу после звонка и все. Наладить системную работу с поставщиком и нормально работать с покупателем», – прокомментировал Дубровин.

ШТРАФЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ

А между тем, опоздавшим с установкой нового оборудования южноуральцам придется платить штраф, который значительно вырос. «Если платежи проводятся мимо кассы, то штраф составит от 50% до 100% суммы скрытых платежей, но не менее 10 тыс. Это для предпринимателей. Минимальное же наказание для юрлиц составит 30 тыс. рублей», – отметил Никита Шпаковский.

Нынешняя редакция КоАП РФ устанавливает штрафы помягче: 3-4 тыс. рублей для физических и 30-40 тыс. рублей для юрлиц.

ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА – ИП БЕЗ СВЯЗИ

В январе 2017 года депутаты Заксобрания региона утвердили перечень отдаленных или труднодоступных местностей. Работающие там бизнесмены получат право не применять контрольно-кассовую технику.

Однако проблема в том, что существует еще перечень местностей, удаленных от сетей связи (таких 1 257), предприниматели которых обязаны приобретать новую кассовую технику. «Два перечня не всегда совпадают, и получается, что последним все-таки придется покупать эти аппараты только потому, что налоговики могут приехать с проверкой в любой момент. Так, может, их тоже освободим от этого новшества», – предлагает начальник управления экономической и промышленной политики аппарата Заксобрания Светлана Савина.

«Если скорость передачи данных не позволяет им передавать кассовые чеки онлайн, налоговая служба будет приезжать и снимать данные фискального накопителя. Наша задача в этом случае – собрать информацию о выручке и данные о налогоплательщике», – отметила заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Светлана Белихова.

Вопросов и алогичных моментов очень много. Но в разговоре прослеживаются две главные линии – монополизация и сроки. Предпринимателям поможет Общественная палата Челябинской области.

«То, что сейчас происходит, никак не способствует улучшению инвестиционного климата. Общественная палата Челябинской области намерена обратиться к губернатору Борису Дубровскому. Мы готовы предложить два пути решения проблемы на федеральном уровне. Первый – выстроить нормальную, удобную схему приобретения фискальных накопителей и кассовых аппаратов. Чтобы не было дефицита и задержек поставок. Второе – необходимо продление переходного периода реализации закона и замены техники. Наша цель – сделать все, чтобы в регионе были созданы благоприятные экономические, политические и социальные условия для работы малого и среднего бизнеса, для привлечения капитала», – заключил Дубровин, добавив, что по данным экспертов, при сохранении сегодняшних темпов южноуральцам для спокойного перехода нужно будет минимум 250 дней.