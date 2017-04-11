ЮУрГУ занял первое место в России по количеству иностранных участников «Тотального диктанта»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южно-Уральский госуниверситет занял первое место в России по количеству иностранных участников «Тотального диктанта» – на базе вуза проверили свое знание русского языка представители 20 государств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу университета.

В ЮУрГУ 8 апреля написали диктант не только жители Челябинска, но и студенты из Иордании, Сирии, Ирака, Вьетнама, Узбекистана, Туркменистана, Китая, Лаоса, Монголии, Конго, Колумбии, Индонезии, Мексики, Шри-Ланки, Йемена, Египта, Камеруна, Израиля, Таджикистана, Палестины.

Институт лингвистики и международных коммуникаций уже второй год подряд организует специальную площадку Тотального диктанта для иностранных граждан – TruD. В 2017 году в акции на площадке ЮУрГУ приняло участие рекордное для России количество иностранцев – более 200 студентов из ЮУрГУ и ЧГИК.

Иностранцы выполняли тестовые задания, основанные на тексте диктанта, автором которого в этом году стал Леонид Юзефович. Наибольшее затруднение вызвало написание текста, а также задание теста, направленное на знание степеней сравнения прилагательных. Отметим, что многие иностранные участники изучают русский язык меньше года.

Организаторы отметили, что в этом году увеличилось количество «отличников»: 23 участника набрали более 90 баллов.

К проведению Тотального диктанта на площадке TruD Южно-Уральский государственный университет привлекает специалистов, имеющих опыт работы с иностранцами, учитывающих особенности межкультурной коммуникации и специфику организации диктанта для иностранной аудитории.

Волонтеры Центра социокультурной адаптации также приняли активное участие в организации Тотального диктанта для иностранных граждан на площадках ЮУрГУ. Они помогали участникам регистрироваться, провожали их на площадки, отвечали на возникающие вопросы.

Фото пресс-службы ЮУрГУ