ЮУрГУ открывает выставку к годовщине падения метеорита Челябинск

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Южно-Уральском госуниверситете сегодня открывается фотовыставка, посвященная четвертой годовщине падения метеорита, взорвавшегося над областным центром 15 февраля 2013 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

На площадке вуза собрали лучшие фото, сделанные студентами и преподавателями университета. Выставка откроется 15 февраля в 13.00 в фойе Главного корпуса университета, на третьем этаже. Вход свободный.

Напомним, 15 февраля 2013 года астероид диаметром около 17 метров и массой порядка 10 тыс. тонн (по расчетам НАСА) вошел в атмосферу Земли на скорости около 18 км/с, затем взорвался в небе над Челябинском. Остатки небесного тела упали в озеро Чебаркуль.

Все корпуса Южно-Уральского государственного университета в тот день понесли ущерб: были разрушены окна, потолки, задеты некоторые лифтовые шахты, пострадала компьютерная техника.

Общий ущерб оценен в 52 млн рублей. Обошлось без жертв, однако от осколков пострадали не менее 1,6 тыс. человек.

Добавим, что в Историческом музее Челябинской области уже начали отмечать День метеорита – 15 февраля гости музея смогут прикоснуться к осколку небесного тела. Кроме того, посетители, с 11 по 15 февраля купившие билет на постоянную экспозицию, станут участниками лотереи «Получи метеорит». Победителей ждут пять небольших осколков метеорита.