Челябинцам раздадут осколки метеорита

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 15 февраля, в Историческом музее Челябинской области отметят День метеорита – гости праздника смогут прикоснуться к осколку небесного тела – «младшему брату» того самого гигантского фрагмента весом более 500 килограммов, хранящегося в экспозиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С 11 по 15 февраля посетители, купившие билет на постоянную экспозицию, станут участниками лотереи «Получи метеорит». Победителей ждут оригинальные подарки – пять небольших осколков легендарного метеорита Челябинск в фирменной упаковке. Они достанутся обладателям случайно выбранных билетов.

Для участия в розыгрыше необходимо написать на билете свои имя, фамилию и номер телефона, затем положить его в специальный ящик. Он будет стоять в Зале природы и древней истории.

Розыгрыш призов состоится 15 февраля в 15.00 рядом с витриной, в которой хранится метеорит Челябинск. Руководители музея торжественно объявят победителей, чьи билеты выберут из ящика наугад.

Кроме того, с 11 по 15 февраля экскурсоводы музея проведут для всех желающих тематическую экскурсию «Космический странник», на которой расскажут о планетах и звездах, кометах и, конечно, метеоритах – их происхождении и природе. Все участники получат памятку, которая научит отличать настоящие метеориты от обыкновенных земных пород.

Напомним, метеорит, который пролетел над областным центром 15 февраля 2013 года, упал в озеро Чебаркуль. Очевидцами события стали десятки тысяч горожан, сотни жителей города обратились за помощью в медицинские учреждения области.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ АРМАГЕДДОН. КАК ЭТО БЫЛО — ФОТОДОСТУП

Фото пресс-службы

Государственного исторического музея Челябинской области