«Солнечная долина» намерена догнать и перегнать Сочи

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Мировой спорт, природа, активный отдых. А еще – импортозамещение, здоровое питание и вполне оправданные притязания на звание одного из лучших горнолыжных курортов страны. «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) открывает новые направления развития туристического бизнеса в регионе, делая ставку не только на запоминающийся зимний отдых для жителей и гостей курорта, но и на проведение мировых спортивных соревнований, фестивалей и собственное производство. Стратегия южноуральского ГЛК – в материале Агентства новостей «Доступ».

По статистике, в период новогодних праздников горнолыжные курорты посетили около 200 тыс. человек. Это подтвердил и губернатор Борис Дубровский в своем ежегодном обращении к представителям общественности.

«В этом году в новогодние каникулы наши горнолыжные курорты посетили 180 тыс. человек. Люди едут туда, где есть достойные условия и удобная логистика, как, например, в "Солнечной долине". Уверен, если мы реализуем задуманное, через три года реально сравняем счет с горнолыжными курортами Сочи», – говорит глава региона.

И учитывая стратегию развития «Солнечной долины», это абсолютно реально. На сегодняшний день у курорта солидный опыт проведения международных мероприятий. Буквально пару недель назад завершился Кубок мира по фристайлу, который получил высокие оценки представителей Международной федерации и министра спорта России. На последнем совещании в Москве было решено сделать «Солнечную долину» ежегодной площадкой для проведения соревнований такого уровня. Также министр спорта России Павел Колобков поддержал инициативу подать заявку на проведение чемпионата мира по фристайлу в 2023 году.

«Солнечная долина» – это не просто горнолыжный курорт с трассами международного уровня. Это всесезонный курорт, принимающий гостей круглый год. Летом здесь проводятся фестивали для любителей бардовской песни, Ильменский и Бажовский фестиваль, квадро-фестивали. Работает самый крупный на Южном Урале экстрим-парк, который открывается уже в апреле. Круглый год гости курорта могут приезжать на экскурсии в Парк каменного века – уникальный памятник культуры, позволяющий узнать историю Урала, то, как жили предки 6 тыс. лет назад.

«Солнечная долина» поддерживает тему экологически чистых продуктов и развивает концепцию здорового питания. Так, 10 марта на курорте начала работу собственная частная сыроварня.

«Концепция здорового образа жизни основывается на том, что каждый человек имеет право на доступ к экологичным продуктам, которые произведены в той местности, где он живет, и которые несут в себе энергию окружающей природы. Для воплощения этой концепции в жизнь мы создаем собственное производство по ключевым направлениям: сыр и молочные продукты, мясо и мясные деликатесы, живая рыба и свежие деликатесы из нее, продукты и напитки на основе местных дикоросов и трав», – отметил владелец сыроварни Денис Назаров.

Таким образом, можно сказать, что «Солнечная долина» поддерживает политику импортозамещения, которая проводится в регионе. И по словам президента нацпарка «Тургояк» Олега Сиротина, идей и планов – еще масса. «Мы не стоим на месте. В декабре открыли новую лыжную беговую трассу, которая войдет в основу туристического маршрута, объединяющего "Солнечную долину", клуб-отель "Золотой пляж", нацпарк "Таганай", биатлонный комплекс в Златоусте, национальный парк "Зюраткуль" и центр активного отдыха "Евразия". Все это в рамках развития туристического кластера "Синегорье"», – отметил Сиротин, добавив, что, по его мнению, "Солнечная долина" уже сегодня составляет достойную конкуренцию сочинским горнолыжным курортам, и пообещав приложить максимум усилий, чтобы туризм на Урале процветал и развивался.

Фото предоставлены пресс-центром ГЛК «Солнечная долина»