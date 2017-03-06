«Солнечная долина» держит курс на здоровое питание

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Горнолыжный комплекс «Солнечная долина» (Миасс, Челябинская область) продолжает развивать концепцию здорового питания – так, 10 марта, после столетнего перерыва, на горе Известна́я заработает одноименная сыроварня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комплекса.

В основе работы сыроварни – забота о праве каждого человека на доступ к экологически чистым и вкусным продуктам, говорят в «Солнечной долине».

«Многие месяцы потрачены на строительство, выбор и приобретение лучшего в мире оборудования, поставщик – СХПК "Черновской" – обеспечил молоко высочайшего качества молока, а наш сыровар собрал старинные итальянские, французские, английские и немецкие рецепты и скрупулезно протестировал каждый из них ради того, чтобы гости курорта смогли насладиться вкусом настоящего сыра», – говорится в сообщении

В ГЛК также от всей души благодарят всех тех, кто ждал этого открытия, потому что «ждал качества, ждал революции вкуса, ждал по-настоящему свежей и полезной местной еды».

«А поскольку качество еды – это качество жизни, мы уверены, что жизнь тех, кто выберет сыроварню "Известна́я", станет лучше», – говорят в «Солнечной долине» и приглашают всех желающих разделить с ними радость открытия.

Официальное открытие сыроварни – 10 марта 2017 года в 17.00.