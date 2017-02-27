Более 10 тыс. зрителей посетили «Солнечную долину» в ходе этапа Кубка мира по фристайлу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале завершился этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс – участники состязаний отметили высокий уровень трасс и всего спортивного объекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Напомним, соревнования проходили в Миассе, на территории комплекса «Солнечная долина». Участниками Кубка стали 66 спортсменов из 18 стран мира: 44 мужчины и 22 женщины. Для строительства трассы специалистами было использовано 80 тыс. кубометров снега. Высота старта – 561 м, высота финиша – 368 м, перепад высот – 193 м, длина трассы – 1 100 м, количество фигур – более 20.

За два дня проведения соревнований зрителями квалификационных и финальных заездов стали более 10 тыс. южноуральцев и гостей региона.

«Этап Кубка мира проводился в Миассе впервые. Все было организовано на профессиональном уровне: качество трассы, спортивный объект в целом. Все спортсмены чувствовали, что тут им рады. Мы надеемся, что сможем проводить здесь турниры и в будущем, а местная трасса – это вообще произведение искусства», – прокомментировал рейс-директор FIS по ски-кроссу Мартин Фиала.

По словам министра спорта Челябинской области Леонида Одера, для региона проведение подобных соревнований – это повышение уровня инвестиционной привлекательности, узнаваемости бренда региона.

«Если регион может принимать крупные международные старты, это значит, что он экономически состоятелен, стабилен, и сюда можно вливать инвестиции. Кроме того, это огромный всплеск популярности того вида спорта, по которому проводятся соревнования. У людей сразу вырастает интерес к той или иной дисциплине, они чаще отдают детей в этот спорт, сами начинают заниматься», – отметил Леонид Одер.

Добавим, Одер и президент Федерации фристайла России Олег Сиротин получили благодарственные письма министра спорта РФ Павла Колобкова.

Фото Павла Табарчука