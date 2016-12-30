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Агентство новостей Доступ 1 30 декабря 2016 года, 09:29

Волонтеры «Трубодетали» провели акцию для онкобольных детей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Волонтеры завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинск, входит в АО «ОМК», Москва) совместно с благотворительным фондом «ОМК-Участие» организовали новогодний праздник для пациентов онкогематологического отделения Челябинской областной детской клинической больницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу завода.

В канун Нового года ребятам подарили наборы для творчества и провели праздничное представление с участием корпоративного персонажа – Трубодеталии. Ранее сотрудники предприятия украсили елку перед зданием больницы и в самом учреждении. Все средства на организацию Нового года для маленьких пациентов они собрали в рамках благотворительной ярмарки, которая прошла на заводе в ноябре.

Всего сотрудникам предприятия удалось собрать более 50 тыс. рублей.

«Мы организуем эту благотворительную акцию уже третий год подряд. Для детей, которые, к огромному сожалению, вынуждены встретить Новый год в больничной палате, как никогда важна поддержка. Очень надеюсь, что поздравления наших ребят вселяют в них надежду и дают силы бороться с болезнью», – отметил управляющий директор завода Дмитрий Марков.

Завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь») – одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром 57-1420 мм. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тыс. тонн деталей в год с номенклатурой более 1000 типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. Продукция АО «Трубодеталь» сертифицирована аккредитованными органами по Техническому регламенту, в системе ГОСТ Р, в системе добровольной сертификации «Газпромсерт» и др.

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – шесть крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Литейно-прокатный комплекс (Нижегородская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край).

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Теги: дети, новый год, трубодеталь, благотворительность, онкология
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