Воду из Смолино перекачают в Курочкино, чтобы решить проблемы подтопления и обмеления

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Борис Дубровский поручил министерству экологии организовать работу по откачке воды из озера Смолино, что поможет решить проблему с подтоплением жилого сектора в Ленинском районе Челябинска – излишняя вода будет перекачена в обмелевшее озеро Курочкино, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вариант решения проблемы предложил главе региона депутат Госдумы Анатолий Литовченко, сообщает пресс-служба губернатора.

Уровень воды в озере Смолино на протяжении многих лет находится выше нормативной отметки. Так, по состоянию на 20 марта он составлял 217,08 м по Балтийской системе, в то время как нормой являются 216,5 м.

«В период обильных осадков вода через ливневые канализации не проходит, так как водоем является затвором. Поэтому появилась инициатива, которая может одновременно решить две проблемы. Тем более Курочкино выполняет важную функцию, на его берегунаходятся санатории, также со всех сторон озеро окружено садовыми товариществами и базами отдыха», – пояснил Анатолий Литовченко.

Для подачи воды в озеро Курочкино предусмотрена перекачивающая насосная станция «Сухомесово» в одноименном поселке (Копейский городской округ). Реализация проекта потребует полной ревизии гидромеханического и электротехнического оборудования, комплекса пусконаладочных работ, а также доведения до рабочего состояния около 3,5 км подземного и около 1,4 км наземного трубопроводов и решения вопроса внешнего электроснабжения перекачивающей насосной станции.

Губернатор Дубровский заинтересовался предложением депутата Литовченко и поручил региональному министерству экологии проанализировать возможность перекачки воды и просчитать стоимость работ.