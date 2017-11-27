Власти Челябинска помогут пострадавшим на пожаре в общежитии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска готовы оказать помощь пострадавшим от возгорания в общежитии по улице 3-го Интернационала, 59 – погорельцы могут рассчитывать на денежную компенсацию и предоставление жилья из маневренного фонда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Материальная помощь будет оказана в рамках городской программы «Социальная поддержка населения Челябинска» в связи с чрезвычайной ситуацией. Максимальная сумма – 100 тыс. рублей. Комитет социальной политики определит размер помощи в зависимости от ущерба индивидуально для каждого пострадавшего.

В случае если помещение не пригодно для проживания и является единственным, может быть рассмотрен вопрос о предоставлении жилья из маневренного фонда по заявлению пострадавших.

Напомним, здание бывшего общежития загорелось утром 27 ноября. Район окутали клубы дыма. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из общежития около 90 человек. При этом восемь жильцов спасли из окон при помощи автолестницы.

По данным СУ СКР по Челябинской области, сотрудники МЧС обнаружили на месте происшествия тела мужчины и женщины. Организована доследственная проверка. По предварительным данным, челябинцы скончались от отравления угарным газом. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причин смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.