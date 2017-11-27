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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 27 ноября 2017 года, 11:03

Погибли люди: из горящего общежития эвакуировали 90 челябинцев


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Утренний пожар спровоцировал масштабную эвакуацию из многоэтажки в центре Челябинска – в результате ЧП двое погибли и трое обратились за медпомощью, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 27 ноября, в 8.15 очевидцы сообщили о пожаре на втором этаже панельного многоквартирного дома, расположенного по адресу на улице 3-го Интернационала, 59. Район окутали клубы дыма. Прибывшие на место огнеборцы эвакуировали из бывшего общежития около 90 человек. При этом восемь жильцов спасли из окон при помощи автолестницы.

«В 9.20 возгорание было ликвидировано. Произведена перекличка жителей 25 квартир. Сотрудниками скорой на месте осмотрено 11 человек, в том числе трое детей», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В Челябинской службе спасения сообщили, что в результате пожара погибли двое – мужчина и женщина. Кроме того, трем горожанам потребовалась медпомощь. Двое из них доставлены в больницу из-за плохого самочувствия, но ожогов у них нет, от госпитализации отказались

Фото участников сообществ «Челябинск online», «Типичный Челябинск»

Теги: пожар, общежитие, новости челябинска
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