Власти Челябинска не разрешили строить парковку на месте здания XIX века

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска не выдавали разрешения на организацию парковки на месте старинного здания по улице Карла Маркса,113-А (усадьба Назаровых) – об этом в понедельник, 10 апреля, в ходе аппаратного совещания заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Все, что касается дома и его сноса, это все-таки вопрос частный. Занимается им организация, которая отвечает за культурное наследие. А что касается второго вопроса – организации парковки – мы на это разрешения не давали и процесс не согласовывали», – отметил мэр.

Он добавил, что если на данном месте будут производиться работы, которые нарушают закон и порядок, значит городская администрация примет меры, вплоть до привлечения силовых структур.

Напомним, очередной архитектурный скандал разгорелся в Челябинске в начале апреля: начался снос здания родом из ХIX века. Госкомитет охраны объектов культурного наследия признал снос усадьбы Назаровых незаконным и наказал виновных. 4 апреля было выдано предписание о приостановлении работ. Впрочем, здание это не спасло.