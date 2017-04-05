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Агентство новостей Доступ 1 5 апреля 2017 года, 10:22

ВАЖНО. В Челябинске приостановили снос усадьбы Назаровых


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске приостановили снос усадьбы Назаровых – Госкомитет охраны объектов культурного наследия признал процесс незаконным, ссылаясь на федеральное законодательство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на движение «Гражданский патруль».

Соответствующее решение ведомство приняло 4 апреля, после проведения контрольного мероприятия по жалобе двух общественных организаций города – «Гражданский патруль» и «АрхиСтраж».

В ходе проверки сотрудники Госкомитета выявили нарушения федерального законодательства об объектах культурного наследия. Само здание, построенное в ХIХ веке, не находится под государственной охраной. Но пока его спасает территориальная близость с другим признанным памятником истории и культуры.

«На момент проверки у собственника не оказалось документов, подтверждающих, что проводимые строительные работы не окажут разрушающего воздействия на расположенный вблизи объект культурного наследия. Ему выдали предписание на приостановление работ и протокол об административном правонарушении», – комментирует ситуацию представитель «Гражданского патруля» в Челябинске Семен Воронин.

Напомним, по неофициальной информации, на месте здания XIX века хотят построить автомобильную парковку.

Фото Павла Пастухова

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Теги: парковки, благоустройство, новости челябинска, архитектура, исторический центр, архистраж, гражданский патруль
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