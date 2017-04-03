В Челябинске на месте здания XIX века хотят построить парковку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске разгорается очередной архитектурный скандал: в историческом центре города на месте здания XIX века хотят построить автомобильную парковку – на защиту памятника истории встали активисты движения «Гражданский патруль» и группы «АрхиСтраж», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о здании, которое когда-то входило в усадьбу Назаровых. Деревянный дом так и не получил статуса культурного наследия, тем не менее, он входит в охранную зону соседних исторических зданий.

«По некоторым сведениям, на месте постройки планируют организовать парковку. Информация пока неофициальная. Тем не менее, мы уже направили в администрацию города обращение с просьбой сделать данную часть улицы Карла Маркса пешеходной зоной», – комментирует активист «Гражданского патруля» Семен Воронин.

В свою очередь, участники группы «АрхиСтраж» готовятся защищать и сам дом. По словам координатора движения Юрия Латышева, все планы предпринимателей по сносу здания должны сначала оценить эксперты. Общественники планируют обратиться в прокуратуру, дабы предотвратить уничтожение старинного здания.

Напомним, летом 2016 года в Челябинске из-за несанкционированных строительных работ рухнуло старинное здание храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», располагавшееся на территории городской клинической больницы № 1. Осенью начало «рассыпаться» здание паровой мельницы Аникина (улица Свободы, 2) – по словам активистов «Гражданского патруля», промышленный объект культурного наследия, о работе которого известно с начала ХХ века, окончательно потерял свой исторический облик.

Фото Павла Пастухова