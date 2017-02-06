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Агентство новостей Доступ 1 6 февраля 2017 года, 10:57

ВАЖНО. Власти Челябинска намерены ограничивать движение транспорта в периоды НМУ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска намерены ограничивать движение транспорта в периоды неблагоприятных метеоусловий – об этом в понедельник, 6 февраля, заявил глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Градоначальник отметил, что мэрия участвует в работе по уменьшению выбросов в атмосферный воздух. «Губернатор дал поручение принять дополнительные меры. В частности, мы намерены ограничивать транспорт в периоды НМУ. Максимально жесткие ограничения будут объявляться при НМУ второй степени опасности», – заявил Тефтелев.

Речь идет, прежде всего, о большегрузном транспорте. В «эти дни» такие автомобили не будут заезжать в город. Правда, данные правила вступят в силу только после урегулирования ситуации с торговыми сетями. «Сейчас прорабатываются эти вопросы, чтобы доставка товаров была небольшими автомобилями», – добавил Тефтелев.

Он также отметил, что в планах властей – ужесточить контроль над прогулками воспитанников в детсадах: «Было зафиксировано, когда НМУ второй степени опасности, их все равно выводят на прогулку. Проработаем и этот вопрос».

Напомним, по факту загрязнения атмосферы в Челябинске впервые возбуждено уголовное дело. На прошлой неделе прокуратура совместно с профильными ведомствами проверила 30 промышленных предприятий, расположенных на территории города. Были произведены отборы проб для проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. Оказалось, что с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разные временные промежутки наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола в 3 раза.

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Теги: нму, экология, большегрузы, неблагоприятные метеоусловия, ограничение движения, смог, новости челябинска, евгений тефтелев
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