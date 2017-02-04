ВАЖНО. В Челябинске возбуждено уголовное дело по статье «Загрязнение атмосферы»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

По факту загрязнения атмосферы в Челябинске возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Напомним, по поручению прокурора Челябинской области полицейские совместно с представителями Челябинской природоохранной прокуратуры и специалистами контрольно-надзорных органов провели внеплановые выезды на промышленные предприятия города, в ходе которых проверялось соблюдение законодательства в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий (в областном центре НМУ 1 и 2 степени наблюдались с 13 января по 3 февраля 2017 года).

Было проверено 30 промышленных предприятий, расположенных на территории города, произведены отборы проб для проведения лабораторных исследований качества атмосферного воздуха. Оказалось, что с 13 по 31 января 2017 года в различных районах Челябинска в разные временные промежутки наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода в 5 раз, фенола в 3 раза. И это загрязнение воздуха, по данным проверки, произошло именно из-за избыточных промвыбросов.

В пятницу, 3 февраля, отделом дознания челябинской полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установление виновника (или виновников) и обстоятельств произошедшего.