Пн, 19.06.2017, 13:43 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 19 июня 2017 года, 11:34

Власти Челябинска готовы вместе с силовиками решить вопрос сноса участков возле нефтепровода


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска готовы вместе с силовиками решить вопрос сноса участков в санитарной зоне нефтепровода – напомним, проблема была озвучена в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка Светлана Романова спросила президента Владимира Путина, как избежать сноса дачных домов за счет собственников из-за включения территорий в природоохранную зону или хотя бы получить компенсацию.

Напомним, проблема коснулась сразу нескольких участков в черте города. Президент заявил, что, по его мнению, было бы правильным при отнесении территории к охраняемым зонам запрещать на них дальнейшее строительство, но не трогать дома, появившиеся здесь до изменения законов.

Власти Челябинска после комментария президента отреагировали на сложившуюся ситуацию. «Жительница, которая задавала вопрос Владимиру Путину, из Челябинска, однако ее садовый участок расположен в Сосновском районе. Аналогичные ситуации имеются в садовых товариществах, которые расположены на территории областного центра. Думаю, вместе с силовыми структурами будем решать этот вопрос», – отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Как заявил градоначальник по ситуациям, где уже приняты судебные решения, возможно, будет подан прокурорский протест.

Ранее на эту тему: Дубровский отреагировал на вопрос челябинского садовода Путину

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: владимир путин, садоводы, новости челябинска, прямая линия, вопрос путину
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:40
Челябинскую компанию заподозрили в мошенничестве на 300 тыс. при строительстве школы
сегодня, 12:38
Южноуральцы добыли 4 медали чемпионата России по маунтинбайку
сегодня, 11:50
СКАНДАЛ. Застройщик домов на Набережной рубит деревья и сваливает грунт в Миасс
сегодня, 10:45
Бесплатную парковку на 100 мест построят около аэропорта Челябинска
сегодня, 10:25
Около 1,5 тыс. молодых профессионалов примут участие в форуме «УТРО-2017»
сегодня, 09:45
ЧТО ДЕЛАТЬ для беспроблемной поездки с ребенком в такси
сегодня, 09:28
Клещи покусали волонтеров, искавших 10-летнего мальчика из Каслей
вчера, 20:55
Грозы и град ожидаются в Челябинской области – штормовое предупреждение
вчера, 13:38
Южноуральская неделя в фотографиях
вчера, 13:15
Южноуральцев приглашают стать археологами-волонтерами
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость