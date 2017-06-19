Власти Челябинска готовы вместе с силовиками решить вопрос сноса участков возле нефтепровода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Власти Челябинска готовы вместе с силовиками решить вопрос сноса участков в санитарной зоне нефтепровода – напомним, проблема была озвучена в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинка Светлана Романова спросила президента Владимира Путина, как избежать сноса дачных домов за счет собственников из-за включения территорий в природоохранную зону или хотя бы получить компенсацию.

Напомним, проблема коснулась сразу нескольких участков в черте города. Президент заявил, что, по его мнению, было бы правильным при отнесении территории к охраняемым зонам запрещать на них дальнейшее строительство, но не трогать дома, появившиеся здесь до изменения законов.

Власти Челябинска после комментария президента отреагировали на сложившуюся ситуацию. «Жительница, которая задавала вопрос Владимиру Путину, из Челябинска, однако ее садовый участок расположен в Сосновском районе. Аналогичные ситуации имеются в садовых товариществах, которые расположены на территории областного центра. Думаю, вместе с силовыми структурами будем решать этот вопрос», – отметил глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Как заявил градоначальник по ситуациям, где уже приняты судебные решения, возможно, будет подан прокурорский протест.

Ранее на эту тему: Дубровский отреагировал на вопрос челябинского садовода Путину