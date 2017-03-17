Виновник ДТП с 4 погибшими на северо-западе Челябинска просит об «особом» приговоре

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курчатовский райсуд Челябинска назначил первое заседание по делу о гибели в ДТП четырех человек в октябре 2016 года – обвиняемый заявил ходатайство об особом порядке вынесения приговора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, автокатастрофа на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы в Челябинске, вызвала широкий общественный резонанс. Пьяный водитель Mercedes S500 Евгений Воргуданов пролетел перекресток на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150 (такси). От удара «пятнадцатая» совершила наезд на стойку светофора и опору рекламного щита. Две погибшие пассажирки такси – 27 и 25 лет – родные сестры, еще одна была их близкой подругой. На месте умер и водитель ВАЗа. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получили два пассажира иномарки. Виновнику аварии грозит до девяти лет лишения свободы.

«Уголовное дело поступило в суд с ходатайством Воргуданова о рассмотрении его в особом порядке. Оснований для проведения предварительного слушания не имеется. По делу назначено открытое заседание, которое состоится 24 марта», – сообщили в пресс-службе Курчатовского райсуда.

При рассмотрении дела в особом порядке подсудимому не может быть назначено наказание, превышающее 2/3 от максимального, предусмотренного соответствующей санкцией статьи УК.

Воргуданов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью). С момента аварии он находится под стражей. Потерпевшими заявлены гражданские иски о компенсации морального вреда на сумму 23,9 млн рублей, а также о возмещении материального ущерба – около 500 тыс. рублей.