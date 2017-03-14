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Агентство новостей Доступ 1 14 марта 2017 года, 18:53

Виновник громкого ДТП, унесшего жизни 3 подруг и таксиста в Челябинске, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинской области передала в суд уголовное дело в отношении Евгения Воргуданова – следствие считает его виновным в дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погибли четыре человека, еще двое получили серьезные травмы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, автокатастрофа, произошедшая в октябре 2016 года на пересечении Комсомольского проспекта и улицы 40 лет Победы в Челябинске, вызвала широкий общественный резонанс. Пьяный водитель Mercedes S500 Воргуданов пролетел перекресток на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-21150 (такси). От удара «пятнадцатая» совершила наезд на стойку светофора и опору рекламного щита. Две погибшие пассажирки такси – 27 и 25 лет – родные сестры, еще одна была их близкой подругой. На месте умер и водитель ВАЗа. Кроме того, тяжкие телесные повреждения получили два пассажира иномарки.

«Воргуданов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ – "Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью". С момента аварии он находится под стражей», – сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Там добавили, что потерпевшими заявлены гражданские иски о компенсации морального вреда на сумму 23,9 млн рублей, а также о возмещении материального ущерба – около 500 тыс. рублей.

«Обвиняемым частично возмещен ущерб на сумму 900 тыс. рублей», – уточнили в надзорном ведомстве, добавив, что в обеспечение гражданских исков арестованы автомобиль, а также нежилые помещения, принадлежащие Воргуданову.

Уголовное дело направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.

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Теги: дтп в челябинске, новости челябинска, криминальные новости челябинска
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