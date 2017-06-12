Ведущие ученые мира прочтут открытые лекции в ЮУрГУ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 12 по 14 июня в Южно-Уральском госуниверситете пройдет третье заседание Международного научного совета (МНС) вуза, в ходе которого ведущие ученые мира прочитают лекции по актуальной научной проблематике, проведут научно-практические семинары и уникальные дискуссии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУрГУ.

«Международный научный совет создан в университете в 2016 году. В его состав вошли 11 ученых и бизнесменов мирового уровня. Возглавляет совет президент компании Emerson Эдвард Монсер», – напомнил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.

Основные задачи МНС, по его словам, экспертиза и координация направлений научно-инновационного развития крупнейшего вуза Южного Урала и содействие интернационализации его деятельности. Ведущие мировые ученые дают экспертную оценку всех крупных проектов ЮУрГУ, консультируют российских ученых. Совет помогает в установлении международных контактов с научными центрами и университетами мира, а также в рекрутинге – приглашении зарубежных ученых, профессоров в Южно-Уральский государственный университет.

В состав МНС ЮУрГУ входят авторитетные мировые ученые, эксперты в области инжиниринга, естественных и точных наук, медицины. В рамках третьего заседания в Челябинск с официальным визитом прибыли Эдвард Монсер, Панайотис Коутентис, Рон де Кло, Джейван Ким, Ашоккумар Мутапандиан.

В рамках заседания во вторник, 13 июня, гости вуза проведут открытые лекции для всех желающих. Лекции будут проводиться на английском.

Программа открытых научно-популярных лекций и семинаров