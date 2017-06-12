Ведущие ученые мира прочтут открытые лекции в ЮУрГУ
С 12 по 14 июня в Южно-Уральском госуниверситете пройдет третье заседание Международного научного совета (МНС) вуза, в ходе которого ведущие ученые мира прочитают лекции по актуальной научной проблематике, проведут научно-практические семинары и уникальные дискуссии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУрГУ.
«Международный научный совет создан в университете в 2016 году. В его состав вошли 11 ученых и бизнесменов мирового уровня. Возглавляет совет президент компании Emerson Эдвард Монсер», – напомнил ректор ЮУрГУ Александр Шестаков.
Основные задачи МНС, по его словам, экспертиза и координация направлений научно-инновационного развития крупнейшего вуза Южного Урала и содействие интернационализации его деятельности. Ведущие мировые ученые дают экспертную оценку всех крупных проектов ЮУрГУ, консультируют российских ученых. Совет помогает в установлении международных контактов с научными центрами и университетами мира, а также в рекрутинге – приглашении зарубежных ученых, профессоров в Южно-Уральский государственный университет.
В состав МНС ЮУрГУ входят авторитетные мировые ученые, эксперты в области инжиниринга, естественных и точных наук, медицины. В рамках третьего заседания в Челябинск с официальным визитом прибыли Эдвард Монсер, Панайотис Коутентис, Рон де Кло, Джейван Ким, Ашоккумар Мутапандиан.
В рамках заседания во вторник, 13 июня, гости вуза проведут открытые лекции для всех желающих. Лекции будут проводиться на английском.
Программа открытых научно-популярных лекций и семинаров
- Эдвард Л. Монсер, президент транснациональной корпорации «Эмерсон». 13 июня 2017, 14.00-17.00 / университетский комплекс «Сигма» (пр. Ленина, 78-В): «Интернет вещей в промышленности/Четвертая промышленная революция».
- Доктор Рон де Кло, профессор Королевской нидерландской академии искусств и наук, профессор кафедры медицинской фармакологии LACDR / LUMC, Лейденский Университет. 13 июня 2017, 14.00-17.00 / ЮУрГУ, ауд. 428 ГУК: «Психонейроэндокринология стресса: прошлое, настоящее, будущее».
- Доктор Ашоккумар Мутапандиан, зам. декана по международным отношениям Университета Мельбурна, старший научный сотрудник факультета химии Университета Мельбурна. 13 июня 2017, 14.00-17.00 / ЮУрГУ, ауд. 427, 2 корпус: «Основы и способы ультразвуковой обработки в технологиях приготовления пищевых продуктов и при работе с функциональными материалами».
- Доктор Панайотис А. Коутентис, профессор кафедры органической химии, Университет Кипра. 13 июня 2017, 14.00-17.00 / ЮУрГУ, ауд. 208, корпус 1-А: «Задачи и перспективы химии в ЮУрГУ».
- Доктор Джейван Ким, профессор школы вычислительных наук Корейского института перспективных исследований (экс-директор открытого центра KIAS, бывший вице-президент/исполняющий обязанности президента KIAS). 13 июня 2017, 10.00-12.00 / ЮУрГУ, ауд. 343, корпус 3-Б: «Квантовые сплетения и квантовая информация».