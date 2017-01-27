В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В выходные дни на Урале ожидается умеренно морозная погода, говорится в прогнозе Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Один-два морозных дня (25-26 января) при минимальной температуре на территории Свердловской области и Пермского края минус 30-40 градусов конкуренции не выдерживают с уже состоявшимися нынешней зимой длительными аномально холодными периодами», – говорится в сообщении.

Доступ к свежим массам арктического воздуха сейчас перекрыл циклон, занимающий северное побережье ЕТ России. Поэтому сильных морозов в последние дни января и в начале февраля на Урале ожидать не следует, говорят специалисты. Предполагается, что преобладающая температура воздуха на следующей неделе 30 января – 3 февраля будет ночью минус 13-18, днем – 7-13 градусов.

Значительных снегопадов и сильного ветра не ожидается.

По информации Челябинского ЦГМС, в субботу в регионе будет дуть северо-восточный – восточный ветер 2-7 м/с. Предстоящей ночью прогнозируется минус 12-17, на севере – до 22 градусов, днем 28 января – минус 5-10, в низинах – до 15 ниже нуля. Ожидаются снегопады  от небольших до умеренных, утренние туманы, слабая изморозь.