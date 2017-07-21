В пользу велосипедиста, пострадавшего в ДТП, с автолюбителя взыскано 200 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокурор Калининского района Челябинска добился компенсации морального вреда пострадавшему в ДТП велосипедисту – сбивший его автолюбитель выплатит 200 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-центра региональной прокуратуры, в августе 2016 года водитель Toyota Corolla при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу двигавшемуся по ней 54-летнему велосипедисту, в результате произошел наезд.

«У пострадавшего медики диагностировали перелом левой пяточной кости. Он до настоящего времени находится на лечении, мужчине еще предстоит операция по извлечению титановых шурупов», – говорится в сообщении.

Таким образом, травма привела к длительному расстройству здоровья и квалифицирована как вред здоровью средней тяжести.

Прокурор обратился в суд о взыскании причиненного морального вреда, с виновника ДТП взыскана компенсация в размере 200 тыс. рублей.

Ранее водитель иномарки был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 20 тыс. рублей.