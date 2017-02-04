ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы получить бесплатный дальневосточный гектар – инструкция

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 февраля 2017 года получить землю по программе «Дальневосточный гектар» может абсолютно любой житель России. Это касается не только граждан, но и иностранцев, участвующих в программе «Добровольное переселение соотечественников». Гектар дают лишь один раз: даже если он будет непригодным, вернуть, попросить новый или обменять вряд ли получится. Подробная инструкция о том, как получить в собственное пользование кусок земли и не потерять его через пять лет, – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Подаем заявку.

Для начала нужно авторизоваться на портале «НаДальнийВосток». Сделать это можно через сайт госуслуг. Зайдя под своим логином и паролем, нужно выбрать интересующий участок с помощью раздела «Карта», заполнить заявление и приложить отсканированную страницу документа, удостоверяющего личность.

После получения заявки в течение семи дней землю проверят на наличие прав третьих лиц. Если таковые будут, то будущему землевладельцу предложат изменить границы участка.

Где можно выбрать гектар земли: Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономия, Амурская область, Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Камчатский край, Сахалинская область и Чукотский автономный округ.

ШАГ 2. Заявка одобрена. Подписываем проект договора.

Если все хорошо, гражданину пришлют официальное подтверждение и договор. На подготовку документа может понадобиться не более 20 рабочих дней. Найти же его можно будет уже в личном кабинете на сайте «НаДальнийВосток».

Подписанный проект договора безвозмездного пользования нужно отправить через этот же сайт в течение 30 дней с момента получения.

Один участок может получить один член семьи. То есть семья из трех человек получит 3 га, из шести – 6 гектаров.

Важно. За некоторыми участками закреплен вид деятельности, который на них можно осуществлять, за другими – нет. В последнем случае нужно в течение года уведомить уполномоченный орган о том, как вы будете его использовать. А через три года нужно будет отправить декларацию об использовании участка.

ШАГ 3. Сохраняем землю для себя.



Когда срок пользования землей, предусмотренный государством (5 лет), подойдет к концу, землю можно будет взять в аренду или в собственность на период до 49 лет. Проходить многочисленные комиссии не потребуется. Через личный кабинет нужно будет просто показать, как этот участок используется и осваивается, приложив соответствующие документы.

За 6 месяцев до окончания договора нужно будет подать заявление. В нем, помимо заполнения стандартных пунктов, необходимо указать номер пенсионного страхования, кадастровый номер участка и вид желаемого права (аренда или собственность).

Всю дополнительную информацию можно получить у специалистов колцентра по телефону 8-800-200-32-51.