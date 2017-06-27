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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 11:22

Полиция ищет неизвестных, избивших отца пропавшего в Каслях мальчика


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Каслей (Челябинская область) проверяет информацию об избиении отца 10-летнего Ивана Котова, который пропал около двух недель назад, – налетчики представились волонтерами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ОМВД по Каслинскому району зарегистрировано и проверяется обращение о нападении на отца пропавшего мальчика. Неизвестные зашли в дом родителей Вани, представились волонтерами и избили мужчину. Представители отряда «Легион-Спас» заявляют о непричастности их добровольцев к данному инциденту и готовы отстаивать свое доброе имя.

Напомним, Иван Котов 2006 года рождения пропал, по словам родителей, 14 июня, уехав на велосипеде в библиотеку. До настоящего времени о местонахождении мальчика ничего неизвестно. В масштабных поисках ребенка были задействованы сотни волонтеров, силы МЧС, Росгвардии, полиции и Следственного комитета. Осматриваемая площадь превысила 200 кв. километров. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» – в Касли были стянуты лучшие следователи нескольких отделов СУ СКР по Челябинской области, которые провели сплошные допросы местных жителей. Всех, кто знает что-либо о местанахождении пропавшего, просят обращаться в полицию. 

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Теги: пропал ребенок, волонтеры, поиски детей, новости каслей, похищение ребенка, легион спас
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