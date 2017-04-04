В Златоусте за жестокое обращение с детьми отдали под суд учителя начальных классов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей учительницы начальных классов из Златоуста (Челябинская область), обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ученицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, 55-летний педагог МАОУ СОШ № 10 Татьяна Порсева применяла «грубое, пренебрежительное и унижающее человеческое достоинство обращение к учащейся первого класса».

«В 2016 году она создала психотравмирующую ситуацию, повлекшую развитие у девочки психического расстройства в виде расстройства адаптации, вызванного стрессовой ситуацией», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Ранее сообщалось, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, психическое расстройство, возникшее у ребенка, относится к категории «причинение тяжкого вреда здоровью».

Порсева обвиняется по двум статья Уголовного кодекса РФ: 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетней) и 156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. Начальнику управления образования администрации Златоуста внесено представление об устранении причин, способствовавших совершению преступлений», – уточнил Шишков.

Весной 2016 года в прокуратуру поступило анонимное заявление родительницы одной из учащихся, в котором говорилось, что педагог перегружает семилеток, ставит запрещенные в первом классе оценки, а также унижает детей. Затем последовало официальное обращение, под которым поставили подписи 14 человек. Вместе с тем, часть родителей класса встала на защиту Татьяны Порсевой, считая, что педагога оклеветали.