В Верхнеуральске изъяли 1,5 кг марихуаны

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Верхнеуральского района (Челябинская область) устанавливает происхождение крупной партии марихуаны, которую нашли в сарае у местного жителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

«В Верхнеуральском районе правоохранители в ходе мероприятий обнаружили и изъяли у гражданина 1968 года рождения марихуану массой более 1,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – “Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”», – говорится в сообщении.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.