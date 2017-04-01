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Агентство новостей Доступ 1 1 апреля 2017 года, 10:53

В Верхнеуральске изъяли 1,5 кг марихуаны


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Верхнеуральского района (Челябинская область) устанавливает происхождение крупной партии марихуаны, которую нашли в сарае у местного жителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Главка МВД.

«В Верхнеуральском районе правоохранители в ходе мероприятий обнаружили и изъяли у гражданина 1968 года рождения марихуану массой более 1,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ – “Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов”», – говорится в сообщении.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Теги: полиция, борьба с наркотиками, новости верхнеуральска
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