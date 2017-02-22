НУЖНА ПОМОЩЬ. В Еманжелинске 7-летняя девочка вытащила из горящего дома брата и сестру

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Еманжелинске (Челябинская область) семилетняя девочка вытащила из горящего дома младших брата и сестру – семья погорельцев нуждается в лекарствах и посуде, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказала мама детей, пожар произошел в минувшие выходные. «Мы с мужем поехали в магазин за подарком на день рожденья дочери. Когда были в пути, нам позвонили соседи, сказали, что произошла беда. Мы прыгнули в такси, буквально за 3-4 минуты доехали до дома. Он был весь в огне. Слава Богу, наша старшая дочь вывела младших», – рассказывает Ольга.

Дети наглотались дыма, у пятилетнего мальчика появились пятна на теле. Родители, которые временно переехали к родственникам, уже несколько раз вызывали скорую помощь. Первоклассница, которая в критический момент не запаниковала, а проявила мужество и отвагу, теперь постоянно вспоминает детали происшествия, анализирует его – завтра ребенка отведут к психологу.

«Нам очень помогли люди. Дали целые мешки одежды – и для нас, взрослых, и для детей. Мама девочки, с которой мы ходим в садик, разрешила жить в своей двухкомнатной квартире, платить только за коммунальные услуги», – говорит женщина.

Но семья продолжает нуждаться в помощи: им необходимы лекарства от кашля, температуры, витамины, а также постельные принадлежности, посуда, домашняя утварь. Связаться с пострадавшей семьей можно по телефону 8-9000-239-283 (Сергей и Ольга).

Напомним, на прошлой неделе в Москве награждали школьников, которые в сложной ситуации проявили мужество и отвагу. Нагрудные знаки «Горячее сердце» получили Ярослав Зверков (ученик школы № 18, Челябинск) и Владимир Лазарев (ученик школы № 19, Челябинск), которые прошлым летом спасли тонущую женщину, Екатерина Третьякова (школа №43, Копейск), вытащившая младших брата и сестру из горящего дома, и Оксана Юлдашева (ученица школы № 41, Челябинск), которая спасла при пожаре в квартире 4-летнего брата. Мальчик не пострадал, а вот девушке потребовались долгие месяцы лечения.

Фото с сайта газеты «Новая жизнь»