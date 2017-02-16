Четырех школьников Челябинской области наградят за мужество и отвагу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В пятницу, 17 февраля, в Москве будут награждать школьников, которые в сложной ситуации проявили мужество и отвагу, – на сцену Академического театра Российской Армии выйдут и четыре представителя Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минобрнауки.

Всего нагрудными знаками «Горячее сердце» будут отмечены 28 человек – это молодые люди до 23 лет, показавшие достойные примеры преодоления трудных жизненных ситуаций. От Южного Урала в столицу поехали Ярослав Зверков (ученик школы № 18, Челябинск) и Владимир Лазарев (ученик школы № 19, Челябинск), которые прошлым летом спасли тонущую женщину. Екатерина Третьякова (школа № 43, Копейск), вытащившая младших брата и сестру из горящего дома. И Оксана Юлдашева (ученица школы № 41, Челябинск), которая спасла при пожаре в квартире 4-летнего брата. Мальчик не пострадал, а вот девушке потребовались долгие месяцы лечения.

Также в рамках мероприятия в этот день по всей стране в школах пройдут уроки мужества, на которых ученикам расскажут о маленьких и больших героях.