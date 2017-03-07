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Агентство новостей Доступ 1 7 марта 2017 года, 14:53

ВНИМАНИЕ. В Челябинской области в ближайшие трое суток похолодает до 20 градусов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В ночные часы 8-10 марта в Челябинской области прогнозируется понижение температуры воздуха до 16-20 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Гидрометцентра России, сегодня, 7 марта, по территории Сибири и Урала пройдет холодный атмосферный фронт. Ветры будут преимущественно северные, а воздух будет поступать с арктических морей.

Как следует из трехдневного прогноза погоды, предстоящей ночью в регионе будет минус 6-11, в горах и низинах – до 16 градусов, днем 8 марта – от плюс одного до минус четырех на фоне северного – северо-восточного ветра с отдельными порывами до 11 метров в секунду. Местами пройдет небольшой снег, утром возможны туманы, слабая изморозь.

В ночь на 9 и 10 марта в Челябинской области прогнозируется усиление морозов: будет минус 10-15, в низинах и горах – до 20 ниже нуля, днем в четверг и пятницу синоптики обещают от плюс одного до минус четырех, в пониженных частях рельефа и горах – до семи градусов, преимущественно без осадков.

В Челябинске предстоящей ночью минус 9-11, в последующие две – 13-15 со знаком «минус», днем будет от нуля до минус двух градусов.

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Теги: прогноз погоды, погода в челябинской области, новости челябинска
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