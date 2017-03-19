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Агентство новостей Доступ 1 19 марта 2017 года, 13:31

ВНИМАНИЕ. В Челябинской области на месяц закроют дороги для большегрузов


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на месяц закроют дороги для большегрузов – традиционное ежегодное ограничение начнет действовать с 12 апреля и продлится до 11 мая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Миндортранса.

В этот период автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения закроют на весеннюю просушку. Ограничение коснется транспортных средств, нагрузка на каждую ось которых превышает 6 тонн.

При этом ограничения не будут распространяться на международные перевозки пассажиров и грузов, на пассажирские перевозки, транспортировку продуктов питания, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты. Также под запрет не попадают перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, машины Минобороны РФ.

Как отметил руководитель министерства Дмитрий Микулик, большегрузы, нагрузка на ось которых превышает указанные нормы, смогут ездить по областным дорогам, если получат специальное разрешение от профильного министерства.

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Теги: большегрузы, ограничение движения, дороги челябинской области, новости челябинской области
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