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Агентство новостей Доступ 1 14 февраля 2017 года, 08:45

В Челябинске заметно подорожали мука и свинина


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В феврале 2017 года в супермаркетах Челябинской области заметно подорожали мука, свинина и яблоки – такие данные по итогам традиционного мониторинга привели активисты «Народного контроля», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, стоимость набора самых необходимых продуктов сегодня превышает 2 тыс. рублей. Заметнее всего подорожали мука (на 15%), пшено (9%), свинина (7%), яблоки (6%) и сливочное масло (5%). Последний факт связан с ужесточением требований по качеству со стороны торговых сетей.

Напомним, в начале февраля челябинский Россельхознадзор выявил двух производителей сливочного масла, в котором обнаружено значительное превышение содержания массовой доли сорбиновой кислоты.

Вместе с тем, в магазинах региона подешевели говядина (на 9%), гречка (5%), хлеб (4%), морковь (3,5%) и сахар (2,6%). К слову, килограмм сахара сегодня можно купить за 39 рублей. Это, по наблюдению «контролеров», рекордно низкая цена за последние два года.

«Народный контроль» проводит мониторинг по розничным ценам сетевых магазинов в Челябинской области: «Ашан», «Карусель», «Лента», «Магнит» (семейный), «Пятерочка», «Дикси», «Молния», «Проспект». Таблицу с ценами можно посмотреть здесь.

Небогатым россиянам будут начислять баллы на отечественные продукты

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Теги: цены, мониторинг, продукты, новости челябинска, народный контроль
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