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Агентство новостей Доступ 1 8 февраля 2017 года, 13:15

Небогатым россиянам будут начислять «баллы на отечественные продукты»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о новом способе поддержки отечественных аграриев – уже в этом году, рассчитывают в ведомстве, небогатые россияне смогут менять «баллы на отечественные продукты», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о старте программы адресной продовольственной помощи населению, объяснил глава Минпромторга.

«Нуждающимся гражданам на специальные карты будут перечисляться баллы или бонусы для покупки продуктов исключительно отечественного производства – свежих овощей и фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы и других, а также семян и саженцев. Эти баллы будут эквивалентом денег», – пишет «Российская газета».

В результате удастся решить несколько проблем: помочь агропрому и торговле (спрос в рознице упал), а также адресно поддержать тех граждан, кто «не может себе позволить сегодня покупать свежее охлажденное мясо, свежую охлажденную рыбу, свежие овощи и другое», сказал Мантуров.

Предполагается, что баллы будут получать пенсионеры, многодетные семьи, студенты и школьники. По расчетам, речь идет примерно о 15 млн россиян. Система не предполагает накопления – не потраченные за месяц баллы будут «сгорать».

«Это мотивация приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, кто занят в агропромышленном секторе. Очень рассчитываем, что в этом году мы стартанем с этой программой», – сказал министр.

Программа, по его словам, прошла основные этапы согласования с ведомствами. Она создана с учетом зарубежного опыта. По предварительным данным Минпромторга, запуск адресной системы в этом году обойдется примерно в 140 млрд рублей.

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Теги: бедность, новости челябинска, поддержка апк
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