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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 11:34

Сливочное масло, вызывающее нервные расстройства, обнаружено на Урале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управление Россельхознадзора по Челябинской области выявило двух производителей сливочного масла, в котором обнаружено значительное превышение содержания массовой доли сорбиновой кислоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, некачественную молочную продукцию производили ИП Косов (масло сливочное «Башкирское» и «Крестьянское») и ООО «СбытПродсервис» (масло сладко-сливочное несоленое 72,5% жирности).

«В продукции выявлено значительное превышение массовой доли сорбиновой кислоты», – отмечается в сообщении.

Продукция реализовывалась в Свердловской области. Оба изготовителя – из Челябинской. Россельхознадзором ведется расследование.

Сорбиновая кислота представляет собой бесцветное твердое вещество, которое очень плохо растворяется в воде, не имеет запаха, но при этом обладает ярко выраженным кислым вкусом. При маркировке продуктов питания обычно используется другое название кислоты – Е200.

Е200 – мощный консервант, который обладает антибактериальными свойствами. Однако, в отличие от других пищевых добавок, сорбиновая кислота не уничтожает микроорганизмы, а лишь замедляет процесс их размножения. Поэтому продукты питания, в состав которых входит это вещество, не являются стерильными, но гораздо дольше сохраняют свою свежесть.

Сорбиновую кислоту добавляют в десятки различных продуктов питания. Доказано, что консервант Е200 не обладает канцерогенными свойствами, однако у людей с повышенной чувствительностью к кислотам может спровоцировать сильнейшую аллергию, которая проявляется в виде кожной сыпи и отеков. Гораздо более опасным является то, что сорбиновая кислота при попадании в организм человека активно разрушает витамин В12, который участвует во многих важных процессах. Поэтому люди, злоупотребляющие продуктами с высоким содержанием консерванта Е200, нередко страдают нервными расстройствами, говорится в сообщении управления Россельхознадзора.

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Теги: россельхознадзор, качество, новости челябинска, масло
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