СКАНДАЛ. В Челябинске выявили масштабный слив отходов в реку Миасс

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске вновь выявили масштабный слив отходов в реку Миасс – участники эко-движения «Время Че» бьют тревогу и пишут жалобы в надзорные органы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу волонтеров.

О происшествии активистам рассказал житель Металлургического района. По его словам, неподалеку от выезда из города в направлении Екатеринбурга в реку Миасс происходит слив коммунальных отходов. На место сегодня приехали волонтеры. Они обнаружили две большие трубы, из которых в реку под мощным напором поступает вода желтого цвета с запахом, характерным для канализации.

При этом подчеркивается, что жилых и промышленных строений вблизи стока нет, и данный слив не похож на обычный стихийный сброс жидких отходов, как это было, например, в октябре 2016 года (тогда МУП «ПОВВ» вылил в реку Миасс не менее 6 тыс. квадратных метров отходов. – Прим. АН «Доступ»).

Волонтеры обратились в прокуратуру и региональное министерство экологии с просьбой отыскать хозяев труб и принять меры по привлечению нарушителей к ответственности.

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Фото эко-движения «Время Че»