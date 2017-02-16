Чт, 16.02.2017, 16:26 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 16 февраля 2017 года, 15:47

СКАНДАЛ. Реликтовый сосновый бор в Челябинске затопили фекалиями


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Канализационные стоки микрорайона «Звездный» (Краснопольское поселение, Сосновский район), который позиционируют как экологичный жилой комплекс, уже несколько месяцев выливаются прямо в лес – к такому выводы пришли специалисты благотворительного экологического фонда «Моя планета», побывав на месте ЧП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал руководитель фонда Виталий Безруков, тревогу подняла местная жительница. Она рассказала, что стоки бегут уже полгода, и масштаб бедствия оценить очень сложно.

Информация подтвердилась – при въезде в бор экоактивисты обнаружили удручающую картину: вся поляна перед лесом, находящимся позади микрорайона, заливается канализационными стоками.

«В микрорайоне, где расположен поселок Звездный, построено семь 10-этажных домов, это более тысячи квартир, слив от которых составляет примерно по 560 куб. м за сутки. Выяснилось, что из коллектора выходят три рукава трубы примерно по 50 мм диаметром, по которым под напором бегут фекальные стоки в реликтовый сосновый бор», – комментирует Безруков.

Он добавил, что по подсчетам экспертов, ущерб окружающей среде уже составил около 100 тыс. куб. м стоков за весь период.

Общественники пообещали зафиксировать нарушения и передать материалы в региональное министерство экологии для немедленного реагирования.

Фото Виталия Безрукова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: экология, моя планета, лес, сосновский район, стоки, новости челябинска, фекалии, год экологии, новости сосновского района
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 16:14
100 км/ч по Курчатова: ГИБДД не имеет претензий к отцу юного гонщика из Челябинска
сегодня, 15:36
Прокурор требует 11 лет колонии для полицейских, избивших соседа за курение в подъезде
сегодня, 15:30
В ЮУрГУ стартует ежегодный конкурс грантов для студентов и молодых ученых
сегодня, 15:05
В Челябинской области ночью 17 февраля в низинах ожидаются 30-градусные морозы
сегодня, 14:40
Никас Сафронов привез в Челябинск коллекцию из 82 «избранных» картин
сегодня, 13:28
Сотрудников скорой помощи пытались зарезать и травили собакой в Челябинске
сегодня, 12:25
ВАЖНО. В России в разы вырастут компенсации авиапассажирам
сегодня, 12:04
СК просит арестовать экс-гендиректора «Промресурса» из-за дела владельца ЧТПЗ
сегодня, 11:53
12+ Полицейские, умывавшие избитых подростков в унитазе, осуждены в Челябинске
сегодня, 11:20
Многоквартирный дом в Коркино загорелся из-за замыкания проводки в гараже
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость