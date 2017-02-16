СКАНДАЛ. Реликтовый сосновый бор в Челябинске затопили фекалиями

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Канализационные стоки микрорайона «Звездный» (Краснопольское поселение, Сосновский район), который позиционируют как экологичный жилой комплекс, уже несколько месяцев выливаются прямо в лес – к такому выводы пришли специалисты благотворительного экологического фонда «Моя планета», побывав на месте ЧП, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказал руководитель фонда Виталий Безруков, тревогу подняла местная жительница. Она рассказала, что стоки бегут уже полгода, и масштаб бедствия оценить очень сложно.

Информация подтвердилась – при въезде в бор экоактивисты обнаружили удручающую картину: вся поляна перед лесом, находящимся позади микрорайона, заливается канализационными стоками.

«В микрорайоне, где расположен поселок Звездный, построено семь 10-этажных домов, это более тысячи квартир, слив от которых составляет примерно по 560 куб. м за сутки. Выяснилось, что из коллектора выходят три рукава трубы примерно по 50 мм диаметром, по которым под напором бегут фекальные стоки в реликтовый сосновый бор», – комментирует Безруков.

Он добавил, что по подсчетам экспертов, ущерб окружающей среде уже составил около 100 тыс. куб. м стоков за весь период.

Общественники пообещали зафиксировать нарушения и передать материалы в региональное министерство экологии для немедленного реагирования.

Фото Виталия Безрукова