ВАЖНО. В Челябинске стартует масштабная кампания по понижению бордюров

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартует масштабная кампания по понижению бордюров – в списке до конца текущего дорожного сезона – более 50 адресов, где на сегодняшний день не сможет проехать в одиночку инвалид-колясочник, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инициатором «понижения бордюров» в Челябинске выступила общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Активисты обследовали небольшую часть города и зафиксировали несколько сотен участков, где необходимо выполнить работы по понижению бордюрных камней. Полный список с адресами и фотографиями общественники передали в администрацию города. Там, в свою очередь, прислали ответ, в котором значится, что до конца текущего сезона основной дорожной подрядчик Челябинска – компания «Южуралмост» – «срежет» бордюры до приемлемого для инвалидов уровня.

«Мы провели тщательное исследование и обозначили массу проблемных участков, но главное, конечно, предстоит сделать мэрии. Думаю, это хороший пример нашего сотрудничества с органами власти на пользу всему городу», – прокомментировал главный участник рейда по челябинским тротуарам, активист «Гражданского патруля» Георгий Акмен.

Планируется, что в обозначенных общественниками границах города подрядная организация выполнит работы уже в этом дорожном сезоне. Контроль возложен на городское Управление дорожного строительства.

Напомним, накануне мэрию Челябинска заставили привести в порядок переходы возле ТРК «Алмаз» – поводом для этого стал июньский скандал, когда колясочник Владимир Климов едва не погиб, пытаясь преодолеть сложный перекресток.