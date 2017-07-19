ВАЖНО. Власти Челябинска заставили привести в порядок переходы возле ТРК «Алмаз»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинска потребовала от главы города Евгения Тефтелева привести в порядок пешеходные переходы в районе ТРК «Алмаз», пути на пересечении Копейского шоссе, улицы Гагарина, автодороги Меридиан и улицы Рождественского, – поводом для этого стал июньский скандал, когда колясочник Владимир Климов едва не погиб во время съемки социально значимого видео, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В соответствии с правилами по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения предусмотрено, что в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот более 1,5 см, пешеходные пути обустраивают съездами с двух сторон проезжей части или искусственными неровностями по всей ширине проезжей части. На переходе через проезжую часть должны быть установлены бордюрные съезды шириной не менее 1,5 м, которые не должны выступать на проезжую часть», – говорится в сообщении.

Между тем, по данным городского Управления дорожного хозяйства, в 2010 году здесь проводился капитальный ремонт. Из-за отсутствия финансирования подземный переход решили не строить, поэтому переходы сделаны «во временном варианте».

«Это нарушает права инвалидов-колясочников, в связи с чем прокуратурой города главе Челябинска внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Рассмотрение акта прокурорского реагирования поставлено прокуратурой на контроль», – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, в июне челябинец Владимир Климов решил преодолеть 300-метровый пешеходный переход от остановки «КБС» до торгового комплекса «Алмаз», однако ему не удалось подняться ни на один бордюр, поэтому пришлось объезжать пешеходный переход по проезжей части, рискуя жизнью.