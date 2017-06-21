Ср, 21.06.2017, 14:11 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 21 июня 2017 года, 12:10

Колясочника едва не задавили во время съемки социального видео в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске инвалида-колясочника едва не сбили во время съемки видео – чтобы показать городским властям, как сложно ему передвигаться по областному центру Владимир Климов решил снять ролик, однако оказался на волосок от гибели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на общественную организацию «Гражданский патруль».

Владимир Климов решил преодолеть 300-метровый пешеходный переход от остановки «КБС» до торгового комплекса «Алмаз», однако ему не удалось подняться ни на один бордюр, поэтому пришлось объезжать пешеходный переход по проезжей части.

«Отсутствие пандуса представляет ущемление прав инвалидов и создает опасность для их жизни и здоровья. Мы просим провести прокурорскую проверку по факту уклонения администрацией Челябинска от обязанностей по обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Очень рассчитываем, что после этого видеоролика власти города всерьез займутся доступностью городской среды», – прокомментировал представитель «Гражданского патруля» Семен Воронин.

Сегодня по факту ненадлежащего обустройства пешеходного перехода в прокуратуру города направлено обращение.

Фото «Гражданского патруля»

Путь обратно:

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: инвалиды, благоустройство, новости челябинска, доступная среда
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 608
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:03
18+ Насильник с ВИЧ, похитивший женщину из ребцентра в Челябинске, предстанет перед судом
сегодня, 11:50
Экс-депутат, напавший с ножом на полицейского, получил 12 лет «строгача»
сегодня, 11:30
В Челябинске осужден дилер из Ростова, возивший «синтетику» в газовом баллоне
сегодня, 11:07
СК оценит действия чиновников, ответственных за рухнувший мост в Катав-Ивановске
сегодня, 10:55
ВАЖНО. Ветки, металлолом и ботву запрещено выбрасывать в контейнеры
сегодня, 09:54
18+ Челябинец, расчленивший мать, считает себя Жанной
сегодня, 09:39
Картина Александра Дейнеки ожила для губернатора Челябинской области
сегодня, 09:23
Искать пропавшего в Каслях 10-летнего мальчика продолжают в болоте и лесах
вчера, 18:59
Группа «Лиза Алерт» прекратила активные поиски ребенка в Каслях
вчера, 18:04
ВНИМАНИЕ. Об ухудшении погодных условий предупреждает южноуральцев МЧС
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Согласны ли Вы с РПЦ в том, что фестиваль красок – «сатанинское действо»?

  • Да, это оккультная манипуляция православными
    19%
  • Нет, это просто развлечение
    53%
  • Я атеист, люблю краски
    5%
  • РПЦ много на себя берет
    23%

Всего проголосовало: 856

Подписка на новости
Прислать новость