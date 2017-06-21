Колясочника едва не задавили во время съемки социального видео в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске инвалида-колясочника едва не сбили во время съемки видео – чтобы показать городским властям, как сложно ему передвигаться по областному центру Владимир Климов решил снять ролик, однако оказался на волосок от гибели, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на общественную организацию «Гражданский патруль».

Владимир Климов решил преодолеть 300-метровый пешеходный переход от остановки «КБС» до торгового комплекса «Алмаз», однако ему не удалось подняться ни на один бордюр, поэтому пришлось объезжать пешеходный переход по проезжей части.

«Отсутствие пандуса представляет ущемление прав инвалидов и создает опасность для их жизни и здоровья. Мы просим провести прокурорскую проверку по факту уклонения администрацией Челябинска от обязанностей по обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Очень рассчитываем, что после этого видеоролика власти города всерьез займутся доступностью городской среды», – прокомментировал представитель «Гражданского патруля» Семен Воронин.

Сегодня по факту ненадлежащего обустройства пешеходного перехода в прокуратуру города направлено обращение.

Фото «Гражданского патруля»