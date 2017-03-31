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Агентство новостей Доступ 1 31 марта 2017 года, 16:03

ВНИМАНИЕ. В Челябинске началась регистрация на «Тотальный диктант»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске началась регистрация на «Тотальный диктант» – всем, кто желает проверить свою грамотность, нужно подать заявку на официальном сайте проекта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов акции.

В этом году организаторы диктанта позаботились о тех, кому не с кем оставить ребенка: на специальной площадке в Студии творческого развития Art Fusion (улица Академика Макеева, 7-А), пока родители будут писать диктант, детвору займут аниматоры и воспитатели проекта «Лейка. Для мам, пап и малышей».

Иностранцы, изучающие русский, смогут написать «Тотальный диктант» в Челябинске

Тем, кто хочет прикоснуться к знаменитому метеориту, скорее всего, придется по душе площадка в Историческом музее. Здесь для участников акции проведут экскурсию по экспозиции. Другие выставки смогут увидеть те, кто напишет диктант в Челябинском музее изобразительных искусств и Русско-британском институте управления.

Традиционно в столице Южного Урала организована специальная площадка для людей с ограниченными возможностями. Она находится в Челябинской специальной библиотеке для слепых и слабовидящих. Написать диктант здесь смогут слепые и слабовидящие, колясочники.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, всего в России открылось 2 852 площадки. Причем не только в вузах, школах, музеях и библиотеках, но и в самолетах (возможность проверить свои знания и написать диктант на высоте 10 тыс. метров будет у пассажиров S7 Airlines), поездах (№ 701 «Нижний Новгород – Москва», № 702 «Москва – Нижний Новгород» и № 13 «Москва – Берлин»), на гидроэлектростанции, в ледяных пещерах и парках.

Диктант пройдет 8 апреля более чем в 800 городах 68 стран.

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Теги: акция, тотальный диктант, русский язык, новости челябинска
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