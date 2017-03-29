Иностранцы, изучающие русский, смогут написать «Тотальный диктант» в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Одновременно с Тотальным диктантом в Челябинске на двух площадках состоится тест TruD для иностранцев, изучающих русский язык, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на организаторов.

Впервые тест TruD состоялся в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 1 тыс. 69 человек из 54 городов и 26 стран. Лидерами по посещаемости в России стали Владивосток, Пермь и Челябинск. За рубежом – Тбилиси, Стамбул и Анкара.

Тест разработан на основе оригинального текста Тотального диктанта и состоит из шести заданий, которые расположены в порядке повышения уровня сложности. Любой, кто изучает русский язык, может справиться с тестом частично или полностью, а наиболее продвинутые участники смогут попробовать свои силы в написании отрывка текста Тотального диктанта.

«В отличие от Тотального диктанта, где оценка зависит от количества орфографических и пунктуационных ошибок, в TruD’е за каждое задание выставляется определенное количество баллов, которые суммируются по итогу работы. С результатами теста каждый участник может ознакомиться на сайте Тотального диктанта, зайдя в свой личный кабинет», – рассказала координатор теста TruD Яна Калинистова.

Написать тест в Челябинске можно будет 8 апреля на базе двух вузов: ЮУрГУ (проспект Ленина, 78-В) и ЧелГУ (проспект Победы, 162-В), а также онлайн на официальном сайте проекта «Тотальный диктант».

Кроме того, проверить свою грамотность смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для этого Челябинская специальная библиотека для слепых и слабовидящих третий раз станет официальной площадкой «Тотального диктанта». Сегодня, 29 марта, стартовала предварительная регистрация потенциальных участников.

Тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый массовый диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета и за 13 лет превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 тыс. человек.

Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.