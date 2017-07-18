В Челябинске, Коркино и Карабаше 18 июля возможен дымовой туман

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, Коркино и Карабаше до семи часов вечера 18 июля ожидаются не благоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе метеоусловия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В перечисленных городах возможно образование опасного для здоровья смога – в приземном слое атмосферы могут скапливаться промышленные выбросы и автомобильные выхлопы. Объявляется предупреждение о возникновении НМУ первой степени», – говорится в сообщении ЦГМС.

Органам местного самоуправления рекомендуется использовать имеющиеся лаборатории для организации замеров уровня загрязнения воздуха.

Промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух. МЧС рекомендует челябинцам употреблять как можно больше воды или кисло-молочной продукции, носить защитные маски, не выходить из дома без серьезной причины. В случае одышки, кашля и бессонницы – обращаться к врачу.

Напомним, по данным регионального МЧС, 18 июля на территории большинства районов ожидаются небольшие, местами – умеренные дожди с грозами, днем – с градом, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах и линиях энергосистем.

По предварительной информации, к среде воздух в регионе прогреется до 25-30 градусов, дожди станут кратковременными и небольшими.