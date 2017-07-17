В Челябинской области к 19 июля воздух прогреется до 30 градусов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Высокий класс пожарной опасности сохранится в юго-западных районах Челябинской области 18 июля в связи с установившейся жарой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЦГМС.

По прогнозу синоптиков, на всей территории региона в ближайшие сутки ожидается повышение температуры воздуха до плюс 25-30 градусов, в среду и четверг возможны кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Жаркая погода будет способствовать возникновению природных возгораний, особенно в юго-западных районах, где установился четвертый класс пожарной опасности (всего их пять). В региональном МЧС напоминают, что лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем, выжигания травы, а также из-за непотушенных костров. В связи с этим в ведомстве просят южноуральцев быть предельно осторожными.

Отметим, что предстоящей ночью в Челябинской области в большинстве районов пройдут небольшие, а в отдельных – умеренные дожди, возможны грозы, в некоторых муниципалитетах – туманы, будет плюс 10-15, в низинах – до шести градусов выше нуля.

Днем во вторник, 18 июля, ожидается переменная облачность, местами не исключены небольшие, в отдельных районах – умеренные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра до 15-20 метров в секунду, прогнозируется плюс 22-27 градусов.