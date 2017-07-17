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Агентство новостей Доступ 1 17 июля 2017 года, 15:06

МЧС предупреждает о грозах с сильным ветром на Южном Урале 18 июля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Региональное МЧС на сутки продлило экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погодных условий – во вторник, 18 июля, в области возможны грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По данным Челябинского Гидрометеоцентра, 18 июля на территории большинства районов ожидаются небольшие, местами – умеренные дожди с грозами, днем – с градом, при грозах порывы ветра до 15-20 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

В предстоящие сутки в регионе возможны чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах и линиях энергосистем.

В МЧС напоминают, что при сильном дожде с усилением ветра необходимо избегать нахождения рядом с деревьями и парковать автомобили под ними. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, линиям электропередачи. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте.

Напомним, по информации синоптиков, 17 и 18 июля в юго-западных районах Челябинской области прогнозируется высокий класс пожарной опасности. По предварительным данным, к среде воздух в регионе прогреется до 25-30 градусов, дожди станут кратковременными и небольшими.

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